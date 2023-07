Krim-Brücke nach "Notfall" nicht befahrbar - Zwei Tote

Bei einem möglichen Angriff auf die Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto am Montag gestorben, teilte der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mit. Die Tochter des Paars sei verletzt worden. In sozialen Netzwerken wurde von Explosionen berichtet, offiziell war von einem "Notfall" die Rede.