Ukraine griff Krim-Brücke an - Zwei Tote

Ein Angriff auf die Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim soll nach Geheimdienstquellen auf das Konto der Ukraine gehen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU und die Marine haben nach Informationen mehrerer ukrainischer Medien in der Nacht auf Montag die Attacke mit Überwasserdrohnen durchgeführt. Dabei kamen nach russischen Angaben zwei Menschen in einem Auto ums Leben, das Kind des Paares wurde verletzt. Moskau sprach von einem "Terrorakt".

Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto am Montag gestorben, teilte der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mit. Die Tochter des Paars, das im Gebiet Belgorod lebte, sei verletzt worden. Das russische Verkehrsministerium teilte mit, dass es Schäden an der Fahrbahn gebe, die Brückenkonstruktion sei intakt. Der Verkehr sei im Bereich des 145. Stützpfeilers der Brücke gestoppt worden, teilte das Oberhaupt der von Russland als Teilrepublik angesehenen Krim, Sergej Aksjonow, bei Telegram mit. Der Zugverkehr über die Krim-Brücke rief später wieder an, berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass Montagfrüh. Auf sozialen Medien wurde von kilometerlangen Staus vor der Brücke berichtet, zudem sei auch die Fähre über die Meerenge nicht in Betrieb. Auf der Krim ist gerade Hochbetrieb wegen der Ferienzeit.