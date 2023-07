Selenskyj hob am Jahrestag Souveränität der Ukraine hervor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat 33 Jahre nach der Annahme der Erklärung über die Souveränität des Landes die Stärke der Ukraine im Widerstand gegen Russlands Angriffskrieg hervorgehoben. "Unser Land wird niemals die Souveränität aufgeben. Das ist jedem in der Welt klar", sagte er in seiner täglich verbreiteten Videobotschaft am Sonntagabend. Gefeiert werde eine freie Ukraine. Selenskyj dankte wieder namentlich genannten Soldaten, die für das Land kämpften.