Neuer grenzüberschreitender Bikeführer in Nauders vorgestellt

Nauders – Ob einmal um den Reschensee oder – für sportlichere Radfahrer – auf die Hochebene Plamort mit zahlreichen Bunkern und Befestigungsanlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs – in Nauders ist die Staatsgrenze nicht weit. Für Radfahrer stellt diese allerdings keine Barriere mehr dar. Der Tourismusverband Tiroler Oberland/Erlebnisraum Nauders hat nun einen neuen grenzüberschreitenden Bikeführer herausgebracht.

66 Touren führen in die Grenzregion und darüber hinaus. Die Strecken wurden mit verschiedenen lokalen Bikekennern komplett neu ausgearbeitet. Seit diesem Sommer ist das Buch in allen Tourismusbüros der Region erhältlich, es enthält sowohl topografische Karten als auch Höhenprofile. Dabei finden Trekking-Bike-, Mountainbike-, E-Mountainbike-, Gravel-Bike-, Enduro-Bike- oder Rennrad-Fahrer Tourenvorschläge in allen Schwierigkeitsstufen. „Mit dem neuen Bikebooklet konnten wir grenzüberschreitend die schönsten Biketouren als Rundtouren zusammenstellen“, freut sich Projektleiterin Katharina Monz vom TVB Tiroler Oberland über das Ergebnis. Man habe versucht, besondere Aussichtspunkte und Einkehrmöglichkeiten einzubinden. (TT, mr)