Jugendlicher in Hötting ausgeraubt: 14-Jähriger stellte sich bei der Polizei

Brutal endete ein Raub auf einen Jugendlichen in Innsbruck-Hötting: Der Bursche wurde zuerst mit einem Messer bedroht, dann kassierte er zwei Faustschläge ins Gesicht. Einer der beiden Täter stellte sich am Freitag selbst der Polizei.

Innsbruck – Am vergangenen Sonntagabend erstattete ein 15-jähriger Einheimischer Anzeige bei der Polizei, weil er eigenen Angaben zufolge zuvor von zwei Unbekannten in Innsbruck-Hötting ausgeraubt und ins Gesicht geschlagen worden war. Fünf Tage später – also am Freitag – gestand einer der beiden Täter, an dem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein.