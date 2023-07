15-Jähriger in Hötting von Burschen mit Messer ausgeraubt

Brutal endete ein Raub auf einen Jugendlichen in Innsbruck-Hötting: Der Bursche wurde zuerst mit einem Messer bedroht, dann kassierte er zwei Faustschläge ins Gesicht. Die jugendlichen Täter flüchteten.

Innsbruck – Am Sonntagabend erstattete ein 15-jähriger Einheimischer Anzeige bei der Polizei, weil er eigenen Angaben zufolge zuvor von zwei Unbekannten in Innsbruck-Hötting ausgeraubt und ins Gesicht geschlagen worden war. Der Zwischenfall soll sich gegen 17.50 Uhr ereignet haben, als der Bursche zu Fuß zwischen Viktor-Franz-Hess-Straße und Clemens-Holzmeister-Straße in Innsbruck unterwegs war.