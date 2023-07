Zwei Testspiele: Udine kickt in Lienz gegen Berlin und Leipzig

Lienz – Am 25. und 29. Juli wird das Lienzer Dolomitenstadion zur Bühne für zwei Fußball-Ländervergleiche: In zwei Testspielen fordert das italienische Serie-A-Team von Udinese Calcio die deutschen Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer RasenBallsport Leipzig und 1. FC Union Berlin heraus. Das Spiel Udinese Calcio gegen RB Leipzig am Dienstag, 25. Juli, beginnt um 18 Uhr. Gegen den 1. FC Union Berlin tritt Udinese Calcio am Samstag, 29. Juli, um 15.30 Uhr an.