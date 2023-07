Ukraine griff Krim-Brücke an: Explosionen und zwei Tote gemeldet

Kertsch – Ein Angriff auf die Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim soll nach Geheimdienstangaben auf das Konto der Ukraine gehen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU und die Marine haben nach Informationen mehrerer ukrainischer Medien in der Nacht auf Montag die Attacke mit unbemannten Wasserfahrzeugen durchgeführt. Dabei kamen zwei Menschen in einem Auto ums Leben, das Kind des Paares wurde verletzt.

Zuvor hatte eine Sprecherin des ukrainischen Militärs den Vorfall auf der Krim-Brücke noch als "Provokation" Russlands bezeichnet, die im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Getreideabkommens am Montag um 24.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) stehe. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen sei typisch, sagt die Sprecherin des ukrainischen Kommandos Süd, Natalja Humeniuk, im Sender Rada.

Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto am Montag gestorben, teilte der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mit. Die Tochter des Paars, das im Gebiet Belgorod lebte, sei verletzt worden. In sozialen Netzwerken war zuvor von Explosionen berichtet worden, die von Russland eingesetzten Behörden auf der Krim sprachen zunächst von einem "Notfall".