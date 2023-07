Oberösterreicher (31) wurde von eigenem Traktor überrollt und tödlich verletzt

Laussa – Ein 31-Jähriger ist am Sonntag bei Mäharbeiten auf einem steilen Hang in Laussa (Bezirk Steyr-Land) tödlich verletzt worden. Er war mit dem Traktor umgekippt, das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, der Mann wurde herausgeschleudert und von der Zugmaschine überrollt. Seine Mutter setzte die Rettungskette in Gang, Reanimationsversuche blieben aber erfolglos, berichtete die Polizei am Montag. (APA)