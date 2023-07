Kleinflugzeug nahe des Gardasees abgestürzt: Deutscher Pilot tot

Verona/Berlin – Ein Deutscher ist am Sonntagnachmittag mit einem Kleinflugzeug des Typs Cessna Fr 182 an einem Hang des Berges Monte Baldo nahe des Gardasees in der norditalienischen Provinz Verona abgestürzt und ums Leben gekommen. Das Flugzeug verlor aus zunächst unbekannten Gründen an Höhe und stürzte in einem von Touristen und Trekkingliebhabern besuchten Gebiet ab.