Burgschauspielerin Bibiana Zeller im Alter von 95 Jahren verstorben

Bekanntheit in der breiten Öffentlichkeit brachte ihr die TV-Rolle als "Frau Kottan", besonders beliebt war sie als Herta in der Serie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau". Auch in zahlreichen Kinofilmen wirkte die Wienerin mit.

Wien – Als Frau Kottan in der Fernsehserie "Kottan ermittelt" erlangte sie in den frühen 80er-Jahren große Popularität, am Burgtheater stand sie auch nach ihrer Pensionierung als Ensemblemitglied im Jahr 1999 bereit, wenn "eine wirklich uralte Frau" gebraucht wurde. Am gestrigen Sonntag ist Bibiana Zeller im Alter von 95 Jahren gestorben, wie ihr Sohn Fabian Eder am Montag gegenüber der APA bestätigte.

Subtilität, feiner Humor und ein Gespür für Skurrilität gehörten ebenso zu ihren Markenzeichen wie ihre charakteristisch helle, zerbrechliche Stimme, die sie dem Burgtheater als Ensemblemitglied seit 1972 lieh. Auch beim Film gelangte sie zu Bekanntheit: Neben "Kottan ermittelt" war sie als Herta in der Serie "Julia – Eine ungewöhnliche Frau" lange Jahre zu erleben.

Für das Kino spielte die am 25. Februar 1928 geborene Zeller unter anderem in Michael Glawoggers Film "Die Ameisenstraße" (1995), in Robert Dornhelms Streifen "Der Unfisch" (1997) oder in Xaver Schwarzenbergers "Zuckeroma" (2004). 2010 folgte ein weiterer Auftritt in Peter Patzaks "Kottan ermittelt: Rien ne va plus", 2011 stand sie in der Glavinic-Verfilmung von "Wie man leben soll" (Regie: David Schalko) vor der Kamera. Zuletzt war sie 2016 in "Die Blumen von gestern" von Chris Kraus auf der großen Leinwand zu sehen. (APA)

Vielbeschäftigte in Film, Fernsehen und am Theater FERNSEHEN ~ 1958 Die Conways und die Zeit - Regie: Theodor Grädler 1965 Die verhängnisvolle Faschingsnacht - Regie: Karl Stanzl, Heinrich Schnitzler 1970 Zug fährt Wiental - Regie: Günter Gräwert 1970 Das weite Land - Regie: Peter Beauvais 1972 Der Illegale (Dreiteiler) - Regie: Günter Gräwert 1973 Hallo - Hotel Sacher ... Portier! - Der Filmstar - Regie: Hermann Kugelstadt 1973 Ein junger Mann aus dem Innviertel - Regie: Axel Corti 1976 Tatort: Annoncen-Mord - Regie: Peter Weck 1976-1983 Kottan ermittelt - Regie: Peter Patzak 1986 Der Leihopa - ... und er singt so schön! - Regie: Otto Anton Eder 1992 Duett - Regie: Xaver Schwarzenberger 1994 Die Knickerbocker-Bande: Das sprechende Grab - Regie: Marijan David Vajda 1997 Qualtingers Wien - Regie: Harald Sicheritz 1997 Lamorte - Regie: Xaver Schwarzenberger 1999 Fink fährt ab - Regie: Harald Sicheritz 1999-2000: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (26 Folgen) 1999-2001: MA 2412 (sieben Folgen) - Regie: Harald Sicheritz 2002 Der Bulle von Tölz: Salzburger Nockerl - Regie: Werner Masten 2002 Taxi für eine Leiche - Regie: Wolfgang Murnberger 2004 Zuckeroma - Regie: Xaver Schwarzenberger 2006 Feine Dame - Regie: Xaver Schwarzenberger 2007 Vier Frauen und ein Todesfall (zwei Folgen) - Regie: Claudia Jüptner 2007 Hilfe! Hochzeit! - Die schlimmste Woche meines Lebens (fünf Folgen) - Regie: Isabel Kleefeld 2008 SOKO Kitzbühel - Schatting - Regie: Fabian Eder 2008-2011 Oben ohne (Folgen 11-26) - Regie: Reinhard Schwabenitzky 2010 Die Spätzünder - Regie: Wolfgang Murnberger 2010 Lüg weiter, Liebling - Regie: Gabriela Zerhau 2012 Hochzeiten - Regie: Nikolai Müllerschön 2012 Braunschlag - Regie: David Schalko 2012 Obendrüber, da schneit es - Regie: Vivian Naefe 2013 Just Married - Hochzeiten zwei 2013 Die Spätzünder 2 - Der Himmel soll warten - Regie: Wolfgang Murnberger 2014 Um Himmels Willen - Das Wunder von Fatima - Regie: Dennis Satin ~ KINO ~ 1952 Abenteuer im Schloss - Regie: Rudolf Steinboeck 1954 Die Hexe - Regie: Gustav Ucicky 1981 Den Tüchtigen gehört die Welt - Regie: Peter Patzak 1995 Die Ameisenstraße - Regie: Michael Glawogger 1997 Der Unfisch - Regie: Robert Dornhelm 1999 Wanted - Regie: Harald Sicheritz 2001 Ene mene muh - und tot bist du - Regie: Houchang Allahyari 2010 Kottan ermittelt: Rien ne va plus - Regie: Peter Patzak 2011 Wie man leben soll - Regie: David Schalko 2015 Gespensterjäger - Auf eisiger Spur - Regie: Tobi Baumann 2016 Die Blumen von gestern - Regie: Chris Kraus ~ THEATER ~ 1948 Barabbas (Regie: Helmut Schwarz) - VHS Alsergrund 1950/51 Der Zaun (Regie: Peter Preses) - Kammerspiele Wien 1950/51 Bertha Suttner (Regie: Rudolf Steinboeck) - Theater in der Josefstadt 1952 Lucie in Tote ohne Begräbnis (Regie: Erich Neuberg) - Theater in der Josefstadt 1966 Silvia in Liebe und Zerfall (Regie: Herbert Wochinz) - Komödienspiele Schloss Porcia 1982 Witwe in Der Widerspenstigen Zähmung (Regie: Gerhard Klingenberg) - Burgtheater 1985 Die Wirtin in Theatermacher (Regie: Claus Peymann) - Salzburger Festspiele 1988 Frau Liebig in Heldenplatz (Regie: Claus Peymann) - Burgtheater 1989 Victorines Gestalt in Der Alpenkönig und der Menschenfeind (Regie: Hans Hollmann) - Burgtheater 1995 Frau Miller in Kabale und Liebe (Regie: Karin Henkel) - Burgtheater 1997 "Das Opfer" in Ein Sportstück (Regie: Einar Schleef) - Burgtheater 2001 Die Mutter der Rottin in Glaube und Heimat (Autor: Karl Schönherr) - Burgtheater 2003 Die eine Dame in Elisabeth II. (Regie: Thomas Langhoff) - Burgtheater 2003 Chor in Chorphantasie (Regie: Christiane Pohle) - Schauspielhaus Graz 2005 Mutter in Die versunkene Kathedrale (Regie: Christiane Pohle) - Akademietheater 2005 Eine alte Pilgerin in Der Bus (Das Zeug einer Heiligen) (Regie: Thomas Langhoff) - Akademietheater 2005/06 Jedermanns Mutter in Jedermann - Salzburger Festspiele 2006 Russin in Ende und Anfang (Regie: Nicolas Stemann) - Akademietheater 2011 Camila in Nach der Oper. Würgeengel, eine masochistische Komödie (Regie: Martin Wuttke) - Kasino Burgtheater