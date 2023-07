Eine todesmutige Aktion: Tiroler als selbstloser Lebensretter in Pakistan

Der Tiroler Lukas Wörle verzichtet am Broad Peak auf den Gipfelsieg und zerrt stundenlang und allein einen höhenkranken Träger aus der Todeszone in 8000 Metern Höhe nach unten.

Reutte, Skardu – Lukas Wörle wird einen Platz in den Geschichtsbüchern der 8000er-Besteigungen bekommen. Aber nicht, weil er in Pakistan, wie geplant, mit einem Gleitschirm vom Gipfel des 8051 Meter hohen Broad Peak in die Tiefe geflogen ist, sondern weil er Herz bewiesen und seinen eigenes, seit Monaten verfolgtes Ziel für die Rettung eines ihm unbekannten pakistanischen Trägers zurückgestellt hat. Erfolgreich, der Mann wird überleben.