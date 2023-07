Kirchturm wurde weggerissen: Spur der Verwüstung nach Unwetter in Südkärnten

Schwere Unwetter sind Montagabend wieder über Kärnten hinweggezogen. Es gab Dutzende Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume und zehn Verletzte auf einem Campingplatz. Bis zu 2500 Haushalte waren ohne Strom. Der Sturm riss einen Kirchturm ab.

Völkermarkt – Heftige Unwetter haben am Montagabend vor allem im Kärntner Bezirk Völkermarkt gewütet. Die Feuerwehren bewältigten insgesamt 500 Einsätze, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel am Dienstag. Der Sturm knickte Bäume um und riss bei Kühnsdorf sogar das Dach eines Kirchturmes ab. Teile davon sowie Mauerwerk stürzten in den darunter liegenden Friedhof. Auf einem Campingplatz am Gösselsdorfer See gab es zehn Verletzte, die medizinisch versorgt wurden. Die Aufräumarbeiten dauerten auch am Dienstag noch an.

Schwere Schäden im Bezirk Völkermarkt

"Seit gestern Abend tagt der Bezirkskrisenstab, heute wurden bereits erste Flüge durchgeführt, um die Schadstellen auszumachen", sagte Skubel. Erwischt hatte das Unwetter die Mitte des Bezirks: "Begonnen hat es in St. Margarethen am Töllerberg mit sintflutartigem Regen. Das Unwetter ist dann nach Süden über die Drau gezogen, in St. Kanzian wurden Privathäuser abgedeckt. Auch in Eberndorf hat es massive Schäden gegeben", so Skubel, der auch von "massivem Waldbruch" berichtete.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Auf einem Campingplatz am Gösselsdorfer See im Bezirk Völkermarkt gab es zehn Verletzte durch herumfliegende Gegenstände. Laut Polizei stürzte eine circa 20 Meter hohe Kiefer um. Ein Neunjähriger aus der Steiermark wurde dabei leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er per Rettungshubschrauber zur Abklärung ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Am Dienstag waren die Feuerwehren dabei, Straßen freizuschneiden. Betroffen war etwa die Mittlerner Landesstraße (L128) zwischen dem Kreisverkehr Seebach und dem Kreisverkehr Mittlern, die Straße war laut Polizei zeitweise total gesperrt. Außerdem galt es, Dächer – zuerst einmal notdürftig – abzudecken, wofür 3000 Quadratmeter Planen eingesetzt wurden. Angebracht wurden diese mit Hubsteigern aus dem Bezirk, aber auch mit Unterstützung von Feuerwehren aus den anderen Bezirken. Skubel: "Man sieht, wie wichtig der Katastrophenschutz wird, wir werden in Zukunft immer mehr Spezialgerät brauchen."

📽️ Video | Erneut heftige Unwetter in Teilen Österreichs

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Golfballgroße Hagelkörner

Insgesamt waren am Montagabend bis Mitternacht allein wegen des Unwetters im Bezirk Völkermarkt 250 Notrufe bei der Landesalarm- und Warnzentrale eingelangt: "Abgearbeitet wurden dann aber 400 bis 500 Einsätze, etwa weil die Feuerwehren schon bei den bei den Zufahrten Straßen räumen mussten"

Bis zu 2500 Haushalte waren am Montagabend zeitweise ohne Strom. Gegen 21.00 Uhr waren noch rund 1000 Haushalte unversorgt, einige hundert waren es noch Dienstagfrüh. "Vor allem das Gebiet rund um den Klopeiner See hat es schwer getroffen, da liegen die Bäume kreuz und quer", sagte Robert Schmaranz von Kärnten Netz.

Auch in der Landwirtschaft hat das Unwetter massive Schäden verursacht: Laut Informationen der Österreichischen Hagelversicherung wurden in den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan knapp 6000 Hektar Ackerkulturen und Grünland, sowie Flächen von Gärtnereien und Baumschulen schwer geschädigt. Alleine in der Landwirtschaft in Kärnten entstand dadurch ein Gesamtschaden in Höhe von 2,3 Millionen Euro – für Dienstag seien bereits die nächsten schweren Unwetter prognostiziert.

Gewinnspiel: 15 x Wanderausrüstung TT-ePaper um 1€ ausprobieren Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

In Bleiburg hatte es am Montagabend Sturmspitzen von bis zu 100 km/h gegeben, golfballgroße Hagelkörner gingen nieder. 30 Liter Regen pro Quadratmeter fielen innerhalb von zwei Stunden in Völkermarkt.

Unwetter haben am Montag im Bezirk Völkermarkt in Kärnten für Überschwemmungen und Vermurungen gesorgt. © APA/Bachhiesl