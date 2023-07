Kühe und Schafe bei Bauernhofbrand im Bezirk Lilienfeld verendet

St. Veit/Gölsen – Auf einem Bauernhof in St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Zehn Feuerwehren mit mehr als 140 Mitgliedern und 30 Fahrzeugen standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Das Wohnhaus konnte gerettet werden, der Stall und die Scheune wurden ein Raub der Flammen, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. 18 Kühe und sechs Schafe verendeten. Zwei Feuerwehrmitglieder wurden ins Spital gebracht.