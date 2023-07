Rauch richtet Ländern aus: „Mehr Geld gibt es nur gegen Reformen“

Der Gesundheitsminister erhöht den Druck in den Finanzausgleichsverhandlungen. Landeshauptmann Mattle pocht auf „ausreichend finanzielle Mittel“.

Wien – Wien – Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verschärft seine Rhetorik gegenüber den Ländern in den Verhandlungen zum Finanzausgleich. „Mehr Geld gibt es nur gegen Reformen“, richtet der Minister den Landeshauptleuten aus. Die Zuständigkeiten im Gesundheitssystem sind zersplittert. Rauch versucht über den Finanzausgleich den Druck auf die Länder zu erhöhen.

Österreich habe ein gutes Gesundheitssystem, „aber wir zahlen einen hohen Preis dafür“. Um die Qualität sichern zu können, seien Reformen nötig. Rauch weist auf den Mangel an Kassenärzten in gewissen Fächern und Regionen hin, der stationäre Bereich sei überlastet und in der Pflege bestehe ein Fachkräftemangel.