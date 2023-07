Freund wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern: „Ich freue mich riesig darauf“

Auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor ist der FC Bayern München beim österreichischen Meister fündig geworden. Das bestätigten beide Vereine am Dienstagnachmittag.

Salzburg – Christoph Freund wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern München. Wie der deutsche Rekordmeister und sein jetziger Arbeitgeber, der FC Red Bull Salzburg, am Dienstag bekanntgaben, tritt der 46-Jährige den Posten am 1. September an.

„Wir freuen uns, dass wir in Christoph Freund einen so erfahrenen wie erfolgreichen Sportdirektor für den FC Bayern gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um gemeinsam mit dem Trainerteam um Thomas Tuchel und dem Technischen Direktor Marco Neppe die Mannschaft künftig weiter zu stärken“, wurde Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen in einer Aussendung zitiert.

Der ehemalige Spielder des SC Kundl- (97–99) und der WSG (99–01) kommt als Nachfolger für Hasan Salihamidzic. Der Sportdirektor war nach der abgelaufenen Chaos-Saison vom deutschen Rekordmeister freigestellt worden.

„Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern war für mich klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte. Ich freue mich riesig darauf, ab dem 1. September mit voller Energie und Leidenschaft alles dafür zu geben, dass dieser Verein auch in Zukunft sportlich so erfolgreich bleibt, weiter in der internationalen Spitze mitspielt und seine Fans mit attraktivem Fußball begeistert“, sagte Freund.

Der Salzburger trat seinen Posten bei den Bullen 2015 als Nachfolger von Ralf Rangnick an. Zuvor war er als Teammanager und Sportkoordinator in der Mozartstadt tätig. (TT.com)

