Nach Leichenfund in St. Gertraudi: Keine Hinweise auf Identität, DNA wird ausgewertet

Eine Spaziergängerin hatte am Sonntagnachmittag die Leiche am Sonntagnachmittag bei Reith im Alpbachtal gefunden. Eine Obduktion wurde bereits durchgeführt.

St. Gertraudi, Innsbruck – Wer ist der oder die Tote, der oder die am Sonntag auf einer Sandbank in St. Gertraudi gefunden wurde? Noch ist die Identität unklar. Die Obduktion wurde in zwar durchgeführt, ergab aber „vorerst keine neuen berichtenswerten Erkenntnisse“. So hieß es von Seiten der Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung am Dienstag.