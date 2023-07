Schäden, Sperren und Stromausfälle: Sturm fegte mit bis zu 160 km/h über Tirol

Eine kräftige Gewitterlinie mit orkanartigen Sturmböen zog am Dienstagnachmittag über Tirol hinweg. Straßen- und Bahnsperren, Stromausfälle, abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume sowie Hunderte Einsätze waren die Folge.

Innsbruck – Große Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit – das sind die Zutaten, die es für Unwetter mit Hagel, Regen, Blitz und Donner braucht. Wie heftig diese ausfallen können, bekam am Montag vor allem Kärnten zu spüren. Am Dienstag brauten sich nun die nächsten Gewitter zusammen – dieses Mal war besonders Tirol betroffen.

Kurz vor 15 Uhr entluden sich dann die ersten schweren Gewitter über Tirol, orkanartige Böen zogen über das Land hinweg. Es kam zu 700 Feuerwehreinsätzen, rund 170 Feuerwehren waren landesweit im Einsatz.

Windspitzen von bis zu 161 km/h in Innsbruck

In Innsbruck stürzten Bäume um. Sturmböen mit Windspitzen von bis zu 161 km/h wurden etwa im Stadtteil Kranebitten gemessen. Die Feuerwehren mussten in der Landeshauptstadt am Nachmittag zu Dutzenden Einsätzen ausrücken.

In der Andreas-Hofer-Straße wurde etwa das Dach eines Hauses abgedeckt. Trümmerteile landete auf der Straße. Die Oberleitung einer Straßenbahn wurde dadurch zerstört. Die Linien 1 und 6 fahren deshalb derzeit nicht bzw. eingeschränkt.

📽️ Video | Dach-Trümmer stürzten auf Straße in Innsbruck

Unwetterschäden in Innsbruck (Bilder: Rita Falk)

Im Innenhof eines Hauses in der Schillerstraße/Claudiastraße wurde eine 118 Jahre alte Fichte Opfer des Sturms.

Verkehrsupdate in Tirol Wieder befahrbar: Die Ötztalstraße (B186), die Pitztalstraße (L16) und die Reschenstraße (B180)

Die Ötztalstraße (B186), die Pitztalstraße (L16) und die Reschenstraße (B180) Bezirk Imst: Straßensperren aufgrund drohender Hangrutschungen

Straßensperren aufgrund drohender Hangrutschungen Bezirk Landeck: B 180 Reschenstraße zwischen Ried i.O. und Tösens gesperrt; lokale Umfahrung eingerichtet

B 180 Reschenstraße zwischen Ried i.O. und Tösens gesperrt; lokale Umfahrung eingerichtet Zwischen Zell am Ziller und Schwarzach: Gerlosstraße gesperrt, Aufräumarbeiten können bis Freitagabend andauern

Gerlosstraße gesperrt, Aufräumarbeiten können bis Freitagabend andauern Änderungen sind jederzeit möglich, aktuelle Informationen bietet der ÖAMTC Verkehrsservice

Bahnstrecke im Oberland gesperrt, Brenner wird geöffnet

Besonders getroffen wurde das Oberland, Unwetterschäden gibt es auch im Außerfern. Die Oberleitungsschäden auf der Brennerstrecke sollten demnächst beseitigt sein, sodass die Strecke im Lauf der Nacht wieder befahrbar ist.

Im Oberland, zwischen Telfs-Pfaffenhofen und Imst-Pitztal wird über Nacht intensiv an der Reparatur der Oberleitung gearbeitet. Die Strecke sollte am Mittwoch gegen acht Uhr in der Früh wieder befahrbar sein. Bis dahin bleibt ein Schienenersatzverkehr aufrecht.

Für den Nah- und Fernverkehr am Mittwoch in der Früh wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Landeck-Zams und Ötztal eingerichtet. Mit längeren Fahrtzeiten ist zu rechnen, Anschlüsse in Ötztal Richtung Innsbruck nicht gewährleistet werden.

Die Dauer der Unterbrechungen war vorerst nicht absehbar, zwischen Telfs/Pfaffenhofen und Imst wird vermutlich am Dienstag kein Zugverkehr mehr möglich sein. Ein Schienenersatzverkehr wurde – wo möglich – eingerichtet. Die Fahrgäste müssen sich auf längere Fahrzeiten mit den Ersatzbussen einstellen.

Railjet mit Van der Bellen evakuiert

Ein Railjet, der in Richtung Westen unterwegs war, ist wegen eines Oberleitungsschadens kurz vor dem Bahnhof Roppen liegen geblieben. Der Bereich wurde abgesichert. Die Fahrgäste konnten anschließend aussteigen und wurden von den Mitarbeitern der ÖBB und der Feuerwehr zum Bahnhof geführt. Die Betroffenen werden von den ÖBB versorgt. „Sobald wie möglich konnten wir die Weiterfahrt mit Bussen organisieren“, sagte ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

In dem Railjet befand sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er war auf dem Weg nach Bregenz, wo er am Dienstag die Festspiele eröffnen sollte. Kurz nach 17 Uhr konnte der Präsident mit einem Auto die Fahrt nach Vorarlberg fortsetzen.

Alexander van der Bellen setzte im Auto die Fahrt nach Bregenz fort. © Stefan Liebl/Zeitungsfoto.at

Tausende Haushalte ohne Strom

Das gesamt Pitztal war am Nachmittag ohne Strom. Tirolweit waren laut Tinetz 39 Gemeinden betroffen. 287 Trafostationen waren am späten Nachmittag nicht versorgt, gegen 20 Uhr waren noch immer rund 9500 Haushalte ohne Strom. Zu Spitzenzeiten waren 18.000 Haushalte und 400 Trafostationen tirolweit betroffen. Eine Übersicht der Unterbrechungen in Tirol gibt es auf der Homepage der Tinetz.

Die Mannschaften waren im Einsatz, um die Störungen schnellstmöglich zu beheben. Schwierigkeiten bereiteten den Tinetz-Technikern auch die teils verlegten und gesperrten Straßen. Manche betroffenen Gegenden waren nicht erreichbar.

170 Feuerwehren wurden zu 700 Einsätzen gerufen – besonders betroffen waren die Bezirke Imst (rund 190 Einsätze), Schwaz, Innsbruck und Innsbruck-Land.

Hauptsächlich wurden sie wegen Ästen und umgestürzten Bäumen auf Straßen gerufen. Sicherungsarbeiten mussten durchgeführt werden, berichtete Anton Wegscheider, Sprecher des Landesfeuerwehrverbands Tirol.

In der Gemeinde Silz wurde kurzzeitig eine Zivilschutzwarnung ausgesprochen, wie das Land mitteilte. Sie war wegen herumfliegender Teile von abgedeckten Dächern ausgesprochen worden.

Auch in Silz wurden Hausdächer abgedeckt. © zeitungsfoto.at

Auch auf der Inntalautobahn bei Haiming gab es einen Einsatz. Äste waren auf die Fahrbahn gestürzt. Eine Spur musste teilweise gesperrt werden.

Zwischen Roppener Tunnel und Ötztal wurde die A12 komplett gesperrt – wegen Gefahr durch umstürzende Bäume. Ebenfalls eine Sperre gab es zwischen Telfs-West und Telfs-Ost wegen umgestürzter Bäume.

📽️ Video | Sturm knickte massenhaft Bäume um

In Ochsengarten (Gemeinde Haiming) wurden „Bäume wie Zündhölzer umgeknickt“, berichtete Gemeindevorstand Manuel Neurauter. Und er lieferte gleich den Beweis mit diesem Video.

Auch im Zillertal wurde vom Unwetter erfasst. Der Sturm knickte Bäume um, es hagelte stellenweise. Bei einem Mehrparteienhaus in Hart wurde das Dach teilweise abgedeckt und auf die Landesstraße geschleudert. Nach einem großflächigen Stromausfall standen die Gondeln am Rohrberg still. Zahlreiche Wanderer saßen fest.

Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer in Stumm

📽️ Video | Unwetter im Zillertal

Wechselhafte Aussichten bis zum Wochenende

Nach den Gewittern bleibt es am Mittwoch noch einmal schwülwarm. Die Sonne tut sich zwischen dichten Quellwolken schwerer, zeigt sich aber trotzdem immer wieder. Während sich in Westösterreich schon am Vormittag wieder Gewitter und Regenschauer ankündigen, bleibt es in Ostösterreich noch länger sonnig. „Zur Wochenmitte wird es vor allem im Westen ein paar Grad kühler, während im Rest des Landes immer noch mit Höchstwerten um beziehungsweise knapp über 30 Grad zu rechnen ist“, prognostiziert Spatzierer.

Auch wenn am Donnerstag die Gefahr von Unwettern gebannt zu sein scheint, ganz trocken wird es nicht durch den Tag gehen. Bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad entwickeln sich den ganzen Tag hindurch lokale Regenschauer. Die Aussichten für Freitag und Samstag sind derzeit eher durchwachsen: Der Regenschirm wird wohl weiter ein guter Begleiter sein.

Richtiges Verhalten bei Unwettern Alleen, Parks mit Baumbestand und Wälder meiden. Wer im Freien ist – vor allem im Gebirge – rechtzeitig Schutz suchen Während des Sturms Outdoor-Aktivitäten unterlassen und nach Möglichkeit in geschlossenen Räumen bleiben. Rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel) sichern, Sonnenschirme abspannen und Markisen einziehen Rechtzeitig Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln schließen Die lokale Wetterentwicklung und Blitzgefahr beobachten sowie sich über Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen informieren Allfällige Anweisungen der Behörden beachten