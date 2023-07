25-Jährige in Sölden zwischen Lieferwagen und Mauer eingeklemmt

Sölden – Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Dienstag in der Früh vor einer Firma in Sölden ereignet. Eine 25-Jährige wollte dem Unternehmen etwas liefern. Sie stellte den Lieferwagen vor dem Haus ab, stieg aus und erkundigte sich bei Arbeitern der Firma. Währenddessen geriet das Fahrzeug auf der abschüssigen Einfahrt ins Rollen.