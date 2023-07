J&J muss in Babypuder-Klage 18,8 Mio. Dollar zahlen

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) hat im Streit um mutmaßlich asbestverseuchtes Talkumpuder einen Rückschlag erlitten. Das Unternehmen muss 18,8 Mio. US-Dollar an einen 24-jährigen Krebspatienten zahlen, entschied ein kalifornisches Gericht am Dienstag. Emory Hernandez Valadez führte in seiner Klage an, wegen des intensiven Kontakts mit dem J&J-Puder seit seiner Kindheit an einer tödlich verlaufenden Krebserkrankung (Mesotheliom) erkrankt zu sein.