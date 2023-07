Von Unwettern überrascht: Drei Familien und zwei Bergsteiger in Osttirol gerieten in Bergnot

Matrei i. O., Kals – In Osttirol wurden am Dienstagnachmittag gleich mehrere Personen am Berg von den Gewittern überrascht. Eine vierköpfige italienische Familie, eine vierköpfige belgische Familie mit einem zwölfjährigen österreichischen Buben und eine zweiköpfige deutsche Familie gingen in Matrei den sogenannten „Gletschweg". Die drei Gruppen waren unabhängig voneinander unterwegs.