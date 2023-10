Die Gefahren von Desinformation und die ÖSV-Chefin zum Ski-Start: Das war „Tirol Live“

Die Welt der Infos ist schnelllebiger und dadurch anfälliger für Desinformation geworden. Unter dem Titel „Democracy Dies in Darkness“ hat der Geschäftsführer der Austria Presseagentur Clemens Pig jetzt ein Buch veröffentlicht und gab bei „Tirol Live“ Einblicke in die auch von „Fake News“ geprägte Welt der Nachrichten.

Am 28. Oktober startet der Ski-Weltcup in Sölden in die neue Saison. Skiverbandspräsidentin Roswitha Stadl­ober hofft auf mehr Erfolge als im Vorjahr. Auch über den Klimawandel, der zur Herausforderung wird, sprach sie bei „Tirol Live“.