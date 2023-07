Zwei 16-Jährige bei Sturz mit dem Moped in Fügen verletzt

Bei einem Sturz auf einer Gemeindestraße in Fügen verletzten sich zwei 16-Jährige am Dienstag unbestimmten Grades. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Fügen – Auf einer regennassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn kam am Dienstagabend eine 16-Jährige mit ihrem Moped in einer Rechtskurve auf der Gemeindestraße in Fügen beim Abwärtsfahren ins Schleudern. Das Mädchen verlor die Kontrolle und kam zu Sturz. Die Jugendliche und ihre gleichaltrige Freundin auf dem Sozius prallten auf den Asphalt und verletzten sich.