Handgreifliches Ende eines Beinahe-Unfalls zwischen E-Bikern und Spaziergängern in Fiss

Drei Niederländer auf E-Bikes und zwei deutsche Spaziergänger begegneten sich an einer unübersichtlichen Stelle eines Forstwegs. Zwar kam es zu keiner Kollision, aber die Situation lief völlig aus dem Ruder.

Fiss – Eine Beinahe-Kollision auf einem Forsteweg in Fiss endete am Dienstag mit mehreren Verletzten. Nicht weil drei E-Bike-Fahrer fast mit zwei Spaziergängern kollidiert wären. Sondern weil die unfreiwillige Begegnung in Handgreiflichkeiten endeten.

Es war gegen 14.30 Uhr, als drei Niederländer, 15, 16 und 48 Jahre alt, mit ihren Leih-E-Bikes von der Möseralm talwärts fuhren. Zwei Deutsche – der Mann 66, die Frau 61 Jahre alt – gingen zur selben Zeit bergwärts. Ihre Hunde führten sie an der Leine. An einer unübersichtlichen Stelle wäre es dann fast zur Kollision zwischen einem der Jugendlichen und der Frau gekommen.

Frau über Böschung gestoßen

Der 66-Jährige wollte den E-Bike-Fahrer lautstark zurechtweisen. Just in dem Moment kam der 48-Jährige an die Stelle. Der Niederländer dürfte – so der derzeitige Ermittlungsstand der Polizei – mit dem E-Bike auf die 61-Jährige zugefahren sein und sie zu Boden gestoßen haben. Dann wurde es zwischen den beiden Jugendlichen und dem älteren Deutschen handgreiflich. Am Ende soll einer der Niederländer die Frau über die Böschung gestoßen haben.

Das Trio flüchtete mit den E-Bikes. Passanten, die nicht an der Auseinandersetzung beteiligt waren, konnten ein Foto von der Leihnummer eines Rades machen. So konnte die Polizei das Sportgeschäft ausfindig machen und letztlich auch die Niederländer ausforschen. Die drei verweigerten bei der Einvernahme die Aussage, hieß es in einer Aussendung. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und den Verletzungen laufen noch. (TT.com)