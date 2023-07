Tödlicher Alpinunfall: Bergsteiger stürzte an der Zugspitze 150 Meter ab

Garmisch-Partenkirchen – Ein 28-jähriger Allgäuer ist bei einer herausfordernden Klettertour an der Zugspitze ums Leben gekommen. Er wurde von einem Freund als vermisst gemeldet, nachdem er nicht wie vereinbart zurückkehrte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Suche nach dem Vermissten am Dienstag gestaltete sich den Angaben zufolge langwierig, da es sich um eine seltene und exponierte Route handelte.