Zwei Babys und Kleinkind in Wien in Autos eingesperrt: Polizisten schlugen Fenster ein

Wien – Insgesamt drei Kinder sind am Dienstag um die Mittagszeit in Wien in Autos eingesperrt gewesen. Sowohl in Landstraße als auch in Liesing schlugen Polizisten die Seitenscheiben ein und bargen die beiden Babys und ein Kleinkind unversehrt. Die Eltern hatten in beiden Fällen angegeben, dass sie sich irrtümlich aus den Fahrzeugen ausgesperrt hatten. Glücklicherweise saßen die Kinder zwar bei Außentemperaturen über 30 Grad, aber nur einige Minuten in den Pkw.