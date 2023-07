Zehn teuerste Villen in Tirol kosteten im Schnitt mehr als 9,4 Mio. Euro

Im Jahr 2022 wurden laut Remax-Statistik mehr Luxuswohnungen verkauft. Das Marktvolumen stieg auf 4,3 Mrd. Euro.

Innsbruck/Wien – Der heimische Markt für Luxusimmobilien hat 2022 etwas zugelegt. Laut Immo-Unternehmen Remax ist der Gesamtwert des Marktes um 115 Mio. Euro auf 4,26 Mrd. Euro gestiegen. Die Zunahme um 2,8 Prozent macht sich aber angesichts des Anstiegs der Verbraucherpreise um 8,6 Prozent im vergangenen Jahr eher bescheiden aus. Die Preise für teure Einfamilienhäuser sind im Durchschnitt um 16,7 Prozent gesunken, aber es wurden um 9,5 Prozent mehr Häuser um über 1 Mio. Euro verkauft.

Die zehn teuersten Einfamilienhäuser in Wien kosteten 2022 im Durchschnitt 4,5 Mio. Euro, jene in Tirol 9,45 Mio. Euro. Das war jeweils um ein Zehntel weniger als im Jahr davor. Die Preise in Niederösterreich und in der Steiermark stiegen im Schnitt, in den anderen Bundesländern waren sie rückläufig.

Preise für teuerste Wohnungen stiegen stark

Die Preise für Luxuswohnungen haben im bundesweiten Durchschnitt um 14,7 Prozent zugelegt. Die Preise für die zehn teuersten Wohnungen in Wien und Tirol sind stark gestiegen – in Wien um 70,4 Prozent und in Tirol um 57,9 Prozent. Die Preise für teure Dachgeschoßwohnungen erhöhten sich im Vergleich zu 2021 um durchschnittlich 11,8 Prozent.

Zum Luxusimmobilienmarkt zählten 2022 die 492 teuersten Einfamilienhäuser, die 2524 teuersten Wohnungen und die 142 teuersten Dachgeschoßwohnungen. Außerdem wurden 289 teure Immobilien am See und 96 teure unbebaute Grundstücke am See in diese Kategorie aufgenommen. Remax hat auch einen "Secret Sale" für sehr teure Immobilien eingeführt, die ohne viel Aufsehen den Eigentümer wechseln sollen. (TT.com, APA)