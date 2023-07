Markante Wende am Immo-Markt schlägt sich bei Preisen noch nicht nieder

Seit Frühjahr 2022 ist die Zahl der angebotenen Immobilien in Österreich stark angestiegen. Doch trotz des Nachfrageeinbruchs gibt es laut WIFO noch keine starken Preisminderungen.

Wien – Die Wende am heimischen Immobilienmarkt hat im Frühjahr 2022 mit einer Trendumkehr bei den Kaufannoncen eingesetzt, hält das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) in seinem aktuellen "Research Brief" von heute, Mittwoch, fest. Seither kam es zu einem massiven Anstieg von angebotenen Immobilien. Die Angebotspreise für Wohnungen und Häuser begannen zu stagnieren. Trotz Nachfrageeinbruchs kam es aber vorerst zu "keinen starken Preisreaktionen".