Busfahrer in Arm gebissen: Frau meldete sich nach Attacke im Oberland bei Polizei

Aber von vorne: Der 65-jährige Lenker fuhr von Reutte kommend in Richtung Nassereith. Bei der Haltestelle „Zugspitzblick“ stieg die verärgerte Passagierin kurz nach 17 Uhr zu.

Als der Bus dann bei der Haltestelle „Fernsteinsee“ anhielt, ließ die Frau ihrer Wut freien Lauf. Sie attackierte den Lenker, indem sie ihm in den rechten Arm biss. Außerdem kratzte sie ihn an den Armen, packte ihn am Hals und zerriss ihm das Hemd. Schließlich gelang es dem Mann, die aggressive Frau aus dem Bus zu weisen, die Türen zu schließen und die Fahrt bzw. seine Schicht fortzusetzen.