Lans – In den Monaten Juni und Juli kam es in der Gemeinde Lans vermehrt zu Sachbeschädigungen. Zuletzt wurde am Mittwoch ein Baumhaus beschmiert, Schilder und Zaunstangen wurden bei einem Straßenabschnitt „Am Seerosenweiher“ und und am „Sparbeggweg“ abgebrochen. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich unter 059133/7116 bei der Polizei melden. (TT)