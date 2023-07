Hall – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 171 in Hall am Mittwoch: Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger auf der Straße mit seinem Motorrad in Richtung Osten. Zur selben Zeit wollte ein 61-jähriger Motorradfahrer von einer Kreuzung auf die Bundesstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugen. Beide Lenker stürzten auf die Fahrbahn und wurden schwer verletzt. (TT.com)