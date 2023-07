Sandro Kopp nützte seine Chance, Niklas Waldner musste sich geschlagen geben

Telfs – Regen, Sonne, und wieder Regen. Die Wetterkapriolen am Birkenberg sorgten für Hochbetrieb beim „Bodenpersonal“ (acht Freiwillige) des Telfer Tennisclubs; zwangen andererseits die Protagonisten des World-Tennis-Turniers in die Warteschleife. Nach zweistündiger Verspätung servierte mit Niklas Waldner (TC Schwaz) ein Tiroler als Erster ins Turniergeschehen am Mittwoch. Gegen Favorit Alex Barrena (ARG), den Sieger des ITF-Turniers in Villach. Und Waldner begann mit Herz, Tempo und harten Schlägen, führte 4:2 und hatte den Satzgewinn vor Augen. Es kam anders. Er verlor nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Durchgang 4:6. „Ein Spiel der vergebenen Chancen“, resümierte Trainer Andreas Moitzi. „Statt nach der Führung nachzusetzen, wurden zu viele Chancen leichtfertig vergeben.“

Der 21-jährige Waldner, der sich als Jahresziel den Einzug in die Top 1000 setzte (dzt. Position 1338), bekommt schon in der nächsten Woche beim Turnier in Kramsach eine weitere Chance, ATP-Punkte zu erobern, weil, „ich spielerisch in dieser Turnierklasse angekommen bin“.

Von Köln direkt auf den Center Court in Telfs kam Sandro Kopp. „Ich konnte nicht trainieren und anfänglich machte mir die Höhenlage am Birkenberg arg zu schaffen“, zog der Kramsacher im Telfer Bundesligadress Bilanz über einen ausgeglichenen ersten Satz, den Kopp 6:4 gewann. Gegen den in der Weltrangliste um 500 Plätze hinter ihm platzierten Patrick Zahraj (GER). „Außerdem“, meinte der 23-Jährige, sei er von den bisher 21 Turniereinsätzen ziemlich müde, „aber Turniere vor der Haustüre sind für mich Pflicht“. Wenn man so will, dann erfüllte Kopp aufgrund seiner Favoritenrolle die „Pflicht“, zog durch einen 6:4, 6:1-Erfolg wie im Vorjahr ins Achtelfinale ein, das am Donnerstag am Spielplan steht. Mit Peter Goldsteiner und Michael Gloeckler erreichten zwei weitere Österreicher die Runde der besten 16.

Tennis Ergebnisse ÖTV-Spieler in Telfs, 1. Runde: Sandro Kopp (AUT) – Patrick Zahraj (GER) 6:4, 6:1; Peter Goldsteiner (AUT) – Francesco Ferrari (ITA) 6:2, 6:4; Michael Gloeckler (AUT) – Lukas Palovic (SVK) 3:6, 6:3, 7:6; Alex Barrena (ARG) – Niklas Waldner (AUT) 6:4, 6:4; Maxime Chazal (FRA) – Jonas Trinker (AUT) 6:3, 6:3; Ondrej Horak (CZE) – Matthias Ujvari (AUT) 6:2, 6:4. Achtelfinale: (10 Uhr).