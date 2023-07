Ursache für Brand in Kitzbühel steht fest: Feuer geriet über Dunstabzug zum Dach

Kitzbühel – Nach einem Brand in Kitzbühel am Mittwochabend steht nun die Ursache fest: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet Fett auf einem Herd in der Küche eines Lokals im Erdgeschoss in Brand. Der Lokalbesitzer (61) konnte das Feuer zwar selbst löschen – es breitete sich dann aber unbemerkt über einen Dunstabzug in Richtung Dach aus und griff auf den Dachstuhl über.