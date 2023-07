Polizei gibt Entwarnung: Wohl doch Wildschwein statt Löwin in Berlin

Seit mehr als 24 Stunden hielt ein Video einer vermeintlichen Löwin die Polizei in Berlin und Brandenburg in Atem. Polizisten waren mit Maschinenpistolen und Schutzschilden im Wald unterwegs.

Berlin – Im Fall der angeblich entlaufenen Löwin in Berlin haben die Behörden am Freitag Entwarnung gegeben. Es gebe keine ernst zu nehmenden Hinweise auf die Existenz einer Löwin oder eines anderen Raubtiers in der Region, sagten Behördenvertreter am Freitag in Kleinmachnow bei Berlin. Eine erneute Analyse des Sichtungsvideos durch zwei Experten habe ergeben, dass es sich höchstwahrscheinlich nur um ein Wildschwein handelte.

Die Suche nach dem Tier in Berlin und Brandenburg war am Freitag fortgesetzt worden. Nach Angaben der Polizei Berlin waren in der Früh gut 100 Einsatzkräfte mit der Suche beschäftigt. In der Nacht gab es demnach keine neuen Hinweise auf den Verbleib des Tieres.

Video machte die Runde

Die Suche nach dem Raubtier begann in der Nacht auf Donnerstag. In Kleinmachnow an der Grenze zu Berlin soll das Tier gesichtet und gefilmt worden sein, der Videoschnipsel machte am Donnerstag die Runde durch die sozialen Netzwerke. Die Ermittlungsbehörden schätzen das Video zunächst als echt ein. Auch Polizisten gaben nach Angaben einer Behördensprecherin an, das Tier „gesichert“ gesehen zu haben. Danach gab es keine weiteren Hinweise.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Ein Haar, das vom Gemeindejäger am Donnerstag im RBB-Fernsehen gezeigt wurde, soll im Labor analysiert werden. „Wir wissen noch nicht, was es ist“, sagte die Sprecherin der Gemeinde Kleinmachnow dazu. Auch Wildschweine scheuerten sich gerne an Bäumen.

Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert sagte im RBB-Inforadio bereits, dass er auf dem bekannten Video nur zwei Wildschweine erkenne, die von links nach rechts laufen. „Ich glaube aber natürlich den Zeugen, den Kollegen von der Polizei in Berlin, die ein derartiges Tier auch real gesehen haben“, ergänzte Ehlert. Dennoch mache es ihn stutzig, dass bisher keine Spuren gefunden werden konnten.

Beteiligt an der Suche waren neben zahlreichen Polizisten auch Veterinärmediziner und der Berliner Stadtjäger. Im Wald waren Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzschildern unterwegs.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Der ruhige Ort Kleinmachnow, der direkt an Berlin grenzt, wurde von der Suche kalt erwischt. Dort waren bereits in der Nacht auf Donnerstag Hubschrauber im Einsatz. In der Früh wirkte in der Gemeinde alles völlig normal. Von der Suche nach einem gefährlichen Raubtier war kaum etwas zu merken. Radfahrer waren unterwegs, Spaziergänger mit Hunden, Menschen auf dem Weg in die Arbeit oder zum Einkaufen. Auf Baustellen wurde gearbeitet.

Gewinnspiel: 15 x Wanderausrüstung TT-ePaper um 1€ ausprobieren Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent