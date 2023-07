„Tivoli Jump Killers“: Je lauter es platscht, desto mehr wird geklatscht

Nach diesem Phänomen kann man im Innsbrucker Freibad zweimal am Tag die Uhr stellen: Wenn sich immer mehr Badegäste um das kälteste Becken des Tivoli scharen, ist es entweder zwei oder vier Uhr. Das liegt jedoch nicht an der kontinuierlich steigenden Hitze im Verlauf des Tages, wie an diesem Montag um vier Uhr, sondern an der bevorstehenden Öffnung des Sprungturms. Ungeduldig warten immer mehr Sprungwillige an der Treppe auf den Bademeister, der die Sperrkette zur Plattform abhängt, während auf der Bühne rechts und links vom Becken sowie am Beckenrand gegenüber dem Turm schaulustige Zuschauer und aufgeregte Eltern ihre Plätze einnehmen.