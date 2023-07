Neuseeland gewinnt Eröffnungsspiel der Fußball-WM der Frauen

Auckland – Neuseeland hat einen Traumstart in die Frauen-Fußball-WM erwischt. Das Gastgeber-Team besiegte im Eröffnungsspiel am Donnerstag in Gruppe A als klar überlegene Mannschaft Norwegen mit 1:0 (0:0). Den Treffer erzielte Hannah Wilkinson (48.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit vergab Ria Percival einen Elfmeter und die Chance auf einen höheren Sieg. Um 12.00 Uhr (MESZ) beginnt in Sydney die Gruppe-B-Partie zwischen Mit-Ausrichter Australien und Irland (live ORF 1).