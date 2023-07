Red-Bull-Reservist Ricciardo will Perez nach 2024 ablösen

Der 34-Jährige ersetzt bei AlphaTauri den Niederländer Nyck de Vries, den die Motorsport-Verantwortlichen bei Red Bull um Horner und Marko nach null Punkten in zehn Rennen gehen ließen.

Budapest – Daniel Ricciardos Cockpit bei AlphaTauri und in der Formel 1 ist nur bis zum Ende des Jahres gesichert. Das betonte Red-Bull-Teamchef Christian Horner vor dem Großen Preis von Ungarn. Der Australier hoffe aber, Sergio Perez bei Red Bull Racing zu ersetzen, wenn der Vertrag des Mexikaners Ende 2024 ausläuft. Ricciardo gibt an diesem Wochenende in Ungarn sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse beim zum Red-Bull-Imperium gehörenden Rennstall.

Der 34-Jährige ersetzt bei AlphaTauri den Niederländer Nyck de Vries, den die Motorsport-Verantwortlichen bei Red Bull um Horner und Helmut Marko nach null Punkten in zehn Rennen gehen ließen. Ende der Vorsaison hatte sich Ricciardo bei McLaren verabschiedet und war als Backup-Pilot zu Red Bull zurückgekehrt. Bei dem österreichischen Team war er bereits von 2014 bis 2018 gefahren und hatte sieben seiner acht Siege geholt.

Natürlich werden unsere Fahrer nächstes Jahr wieder Max und Checo sein. Christian Horner, Red-Bull-Teamchef

Die Zeit bei AlphaTauri ist für Ricciardo aber beschränkt, wie Horner im Formel-1-Podcast F1 Nation erklärte. „Im Moment gibt es nur etwas bis zum Ende der Saison. Es gibt also keine Gedanken oder Erwartungen darüber hinaus“, sagte der Brite und fügte hinzu: „Er will unbedingt um den Red-Bull-Platz 2025 kämpfen. Das ist sein großes Ziel und seine Absicht. Und ich glaube, dass er AlphaTauri als den besten Weg ansieht, um sich für 2025 zu bewerben.“

Bei Red Bull Racing gebe es nächstes Jahr keinen Platz, stellte Horner klar, nachdem es zunächst immer wieder Spekulationen gegeben hatte, der WM-Zweite Perez könnte während der Saison abgelöst werden. „Natürlich werden unsere Fahrer nächstes Jahr wieder Max (Verstappen; Anm.) und Checo sein, aber es ist immer gut, Talente in Reserve zu haben.“

Red Bull Racing vor zwölftem Sieg in Folge

Red Bull hat die laufende Saison nach Belieben dominiert und jedes Rennen gewonnen. In der Fahrerwertung liegt der Niederländer Verstappen nach acht Siegen satte 99 Punkte vor Perez, der zweimal gewonnen hat. Sollten Verstappen oder Perez an diesem Wochenende auf dem Podium stehen, wäre es der 250. Podiumsplatz für das Team. Der nächste Sieg wäre der zwölfte in Folge für Red Bull Racing, womit man die bisher längste Siegesserie in der Formel-1-Geschichte geschafft hätte.

„Der Große Preis von Ungarn ist immer interessant. Letztes Jahr war es schwierig, angesichts des einsetzenden Regens und der kälteren Temperaturen die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber als Team sind wir ruhig geblieben und haben die richtigen Entscheidungen getroffen“, erinnerte sich Verstappen an das Husarenstück im vergangenen Jahr, als er vom zehnten Startplatz weg zum Sieg gerauscht war. Die Konkurrenz kann sich wohl auf etwas gefasst machen, denn Verstappen verriet: „Wir haben an diesem Wochenende ein paar Upgrades, die hoffentlich das tun, was wir von ihnen erwarten, damit wir für die kommenden Rennen zusätzliche Leistung finden.“

Ungarn ist eine andere Herausforderung, viel im mittelschnellen Bereich, das Qualifying kann wegen des Verkehrs schwierig sein. Es wird stinkend heiß sein. Christian Horner, Red-Bull-Teamchef

Das Rennen am Hungaroring bei Budapest ist traditionell eines der heißesten im Kalender, mit niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeiten und massiven Belastungen für die Bremsen, und hat in der Vergangenheit schon für Überraschungen gesorgt. „Ungarn ist eine andere Herausforderung, viel im mittelschnellen Bereich, das Qualifying kann wegen des Verkehrs schwierig sein. Es wird stinkend heiß sein“, sagte Horner.

Gewinnspiel: 15 x Wanderausrüstung TT-ePaper um 1€ ausprobieren Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent