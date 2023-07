Aus Hitzeinsel im Innsbrucker O-Dorf soll kühler, klimafitter „Vorzeigeplatz“ werden

Innsbruck – „Geht doch“, mag man sich als neutraler Beobachter der Innsbrucker Stadtpolitik denken: Große Mehrheiten für große Vorhaben sind also doch noch möglich. Die Pläne zur klimafreundlichen Umgestaltung und Attraktivierung des DDr.-Alois-Lugger-Platzes im Herzen des O-Dorfs, die am Donnerstag in breiter Runde präsentiert wurden, stoßen fraktionsübergreifend auf Begeisterung, letzte Woche gab es dazu sogar einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss.

Die ressortzuständige Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) spricht von einem „Vorzeigeprojekt“, sowohl im Hinblick auf die unausweichliche Klimawandelanpassung – deren Bedeutung sich nachdrücklich bei den jüngsten Unwettern in Tirol gezeigt habe –, als auch in Sachen Partizipation: Sie habe „selten so engagiert-konstruktive Bürgerbeteiligung erlebt“, quer über alle Altersgruppen, von Vereinen bis hin zu Einzelpersonen. Bei insgesamt sieben Workshops und weiteren Veranstaltungen brachten mehr als 200 BürgerInnen über 400 konkrete Ideen ein, die nun gebündelt in die Planung einfließen.