Schluss mit Hitze, immer wieder Regen: Tiroler Wetter bleibt auf wechselhafter Seite

Nach wie vor pendelt diese Grenze in der Nähe Tirols hin und her. „Die größte Energie ist aber heraußen", so Prugger. Die Temperaturen steigen nicht mehr so hoch wie zuletzt, aber auch die Gewitter dürften nicht mehr so kräftig ausfallen.

Mit bis zu 28 Grad und Sonne beginnt auch die neue Woche, eine Kaltfront steht aber schon in den Startlöchern. So endet der Montag erneut in ganz Tirol mit Gewittern. Die halten wohl am Dienstag weiterhin an – „es bleibt also abwechslungsreich", schließt der Meteorologe.