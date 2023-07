Jüngste Unwetter hinterließen in Tirol 400.000 Festmeter Schadholz

Die jüngsten Unwetter haben vor allem in Tirols Wäldern deutliche Spuren hinterlassen. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren – man will auch Folgeschäden durch Borkenkäfer verhindern.

Innsbruck – Die mitunter schweren Unwetter in Teilen Tirols zu Beginn der Woche haben in den Wäldern deutliche Spuren hinterlassen. Schätzungen zufolge entstanden aufgrund der starken Sturmböen rund 400.000 Festmeter Schadholz, teilte das Land am Donnerstag mit. Betroffen waren vor allem das Ötztal, Pitztal, Zillertal, Wipp- und Stubaital sowie die Inntalfurche. Die Hagelversicherung hatte zuletzt von landwirtschaftlichen Schäden in Höhe von 450.000 Euro gesprochen.