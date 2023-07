New-Orleans-Festival, Harry Potter und schaurig schöne Führungen: Das ist am Wochenende los in Tirol

Ob Musik, Film oder Kultur – auch dieses Wochenende gibt es wieder zahlreiche Events in Tirol. So etwa das 25-jährige Jubiläum des ersten Teils von Harry Potter, das letzte New-Orleans-Festival in dieser Form oder auch „schaurig schöne“ Führungen für Kulturkenner im Schloss Ambras oder Schloss Tratzberg. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.