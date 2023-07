Sperre wegen Sturmschäden auf der Bahnstrecke zwischen Imst und Landeck

In der Zeit zwischen 1 Uhr Früh und 6.15 Uhr morgens finden am Sonntag Arbeiten an der Oberleitung statt, um Sturmschäden zu beseitigen.

Imst, Landeck – Die Folgen des gewaltigen Sturms, der am Dienstag über Tirol hinweggezogen ist, wirken nach. Die ÖBB müssen die Bahnstrecke zwischen dem Bahnhof Imst-Pitztal und dem Bahnhof Landeck-Zams in der Nacht auf Sonntag, 23. Juli, erneut sperren. In der Zeit zwischen 1 Uhr Früh und 6.15 Uhr morgens finden Arbeiten an der Oberleitung statt, um Sturmschäden zu beseitigen.