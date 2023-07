Noch kein Tier geschossen: Dritte Wolfsverordnung für Osttirol läuft aus

In Kärnten wurden bisher sechs Problemwölfe erlegt, in Tirol noch keiner. Von den zehn erlassenen Abschussverordnungen läuft die dritte heute aus. Immer wieder gibt es Spekulationen, dass Problemtiere stillschweigend geschossen wurden. Für Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger steht jedoch fest, dass ein Abschuss oberstes Gebot der Stunde sei. „Maßnahmen wurden intensiv beleuchtet und evaluiert.“ In den vergangenen Wochen gab es jedoch nur vereinzelte Risse von Weidetieren.