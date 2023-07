Kopp besiegte in Telfs den Achtelfinal-Fluch

Aus Partnern wurden zuerst aber Gegner. In Kopps Hinterkopf dabei die Dreisatz-Niederlage gegen Karol beim Turnier in Vilnius Anfang des Jahres. „Damals war ich leicht verletzt.“ Revanche war angesagt. Sie gelang in eindrucksvoller Art. Der Kramsacher hatte die Müdigkeit des Vortages aus den Beinen geschüttelt, trat selbstsicher und spielstark auf, beendete mit dem 6:3,6:3-Erfolg einerseits den Achtelfinal-Fluch in Telfs (zweimal ausgeschieden) und zog erstmals ins Viertelfinale ein.