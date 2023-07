Anrainer gegen neues Parkhaus an der Talstation in Kaltenbach

Ein zweites Parkhaus an der Talstation in Kaltenbach soll das Verkehrschaos bändigen.

Bereits im März kam es zu Probebohrungen. Da schrillten bei den Anrainern die Alarmglocken. „Wir sprechen uns klar gegen den Bau eines weiteren Parkhauses aus“, hieß es in einem Schreiben an den Gemeinderat. Gründe für das Veto gebe es mehrere: Laut Anrainern werde das bereits bestehende Parkhaus „auch in den touristisch stärksten Zeiten nicht voll belegt“, selbst dann, wenn der Ausweichparkplatz in einer Wiese bereits geöffnet werde. Dabei spreche man von etwa drei Wochen pro Jahr. Der Bedarf für mehr Parkraum sei nicht gegeben. Zudem rechnet man mit Belastungen an Emissionen, Lärm und noch mehr Verkehr. Weiters wird der Bau von den Anrainern als Verschlechterung der Lebensqualität angesehen.