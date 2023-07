Elfer verschossen: Kanada nur 0:0 gegen Nigeria

Das Team von Kanada hat sich am Freitag in Melbourne in seinem Gruppe-B-Auftaktmatch bei der WM gegen Nigeria mit einem torlosen Unentschieden begnügen müssen. Die Olympiasiegerinnen hatten zwar etwas mehr vom Spiel, kamen gegen die gut aufgestellten Afrikanerinnen aber selten zu aussichtsreichen Torchancen. Die klar beste vergab Captain Christine Sinclair in der 50. Minute, als sie vom Elfmeterpunkt an Goalie Chiamaka Nnadozie scheiterte.