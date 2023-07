Abschied und Appell zur Hilfe: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Am Donnerstag begann in Innsbruck das „New Orleans Festival“. Zum letzten Mal in dieser Form. Nach 25 Jahren nimmt der Initiator und künstlerische Leiter zusammen mit seiner Frau Sabine Abschied. „Wir sagen heuer Goodbye“, meint Markus Linder. Warum und ob es ihm Wehmut bereitet, wieso es das „New Orleans Festival“ in dieser Form nicht mehr geben wird, erzählt er heute bei „Tiro­l Live“. Der gebürtige Vorarlberger will sich künftig verstärkt seiner Rolle als musikalischer Comedian widmen.