Tödlicher Alpinunfall: Wanderin stürzte in den Stubaier Alpen 80 Meter ab

Neustift – Eine Wanderin kam am Donnerstagnachmittag in den Stubaier Alpen ums Leben. Die Frau befand sich gegen 15 Uhr allein am schwarz markierten Weg vom „Großen Trögler“ im Abstieg in Richtung Sulzenauhütte. Dabei dürfte sie bei einer kurzen, stahlseilversicherten Stelle rund 80 Meter über steiles, teilweise felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein. Die Frau zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.