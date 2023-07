Innsbrucker Sieglangersteg muss saniert werden, bleibt aber offen

In Innsbruck steht die nächste große Brückensanierung an. Nachdem im Vorjahr die Generalsanierung der Innbrücke (zwischen Altstadt und Mariahilf-St. Nikolaus) abgeschlossen wurde, ist als nächstes der Sieglangersteg im Südwesten der Landeshauptstadt an der Reihe. Schäden am Tragwerk machen eine Sanierung notwendig.