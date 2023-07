Mad Cool, Pink Pop & Co: Diese Festivals läuteten den Sommer ein

Mit hunderttausenden Menschen gemeinsam im Matsch zu tanzen, auf dem Rasen zu dinieren und anschließend im Zelt zu schlafen, klingt für manche wie ein Albtraum. Für viele jedoch sind Festivals eine beliebte Freizeitbeschäftigung, für einige gar das Jahreshighlight. Die Auswahl ist groß: Auch in diesem Sommer fanden und finden in ganz Europa große Festivals statt.

Festivals bieten Musikfans die Möglichkeit, mehrere ihrer Lieblingskünstlerinnen und Lieblingskünstler innerhalb kurzer Zeit zu erleben, dazwischen neue Bands zu entdecken, mit Pommes und Burger auf Wiesen zu entspannen und den Ausblick aus dem Riesenrad zu genießen. Viele wollen sich das nicht entgehen lassen und reisen für ihre Lieblingsfestivals von den Niederlanden bis nach Spanien. Welche Festivalmomente bleiben heuer in besonderer Erinnerung? Und auf welche ausstehenden Festivals können sich die Fans noch freuen?

Pink Pop, Niederlande

Das Pink Pop-Festival wartete bei der 52. Auflage in diesem Juni mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm auf. So reisten unter anderem die Newcomerin Gayle, die erfolgreiche Band One Republic sowie der Fanliebling Niall Horan in das holländische Landgraaf. P!nk, die gerade durch ausverkaufte Stadien in ganz Europa tourt, schaute ebenfalls vorbei und begeisterte die Mengen. „Was für eine Stimme, was für eine Frau, was für eine Show!“, kommentierte eine Zuschauerin unter dem Instagram-Beitrag des Pink Pop-Accounts. „Wahnsinnsleistung!“, lobte ein anderer.

Auch Fans von Robbie Williams kamen auf ihre Kosten; der Engländer nahm sich während seines Auftritts besonders viel Zeit für sie. Das Publikum staunte nicht schlecht, als er zwischen zwei Songs plötzlich die Bühne verließ, um sich mit einer jungen Frau in der ersten Reihe zu unterhalten. Robbie wiederum scherzte, selbst überrascht zu sein, dass die 22-Jährige ihn überhaupt kennt.

Abgesehen von dem hochkarätigen Hauptprogramm bot Pink Pop seinen Besuchern und Besucherinnen auch Silent Discos, Drag-Shows und diverse DJ-Sets an.

Mad Cool, Spanien

Das Mad Cool-Festival gehört mit seinem siebenjährigen Bestehen – inklusive zweijähriger pandemiebedingter Pause – zu den jüngeren Festivals in Europa, das Line-Up kann sich aber durchaus sehen lassen. In diesem Juli waren etwa Lil Nas X, die Red Hot Chilli Peppers und Rina Sawayama Teil davon. Zahlreiche Fans aus allen Ecken Europas, vorwiegend jedoch aus Großbritannien und Irland, pilgerten in das Herz Spaniens, um bei dem dreitägigen Spektakel dabei zu sein. Im Gegensatz zu den meisten anderen Festivals gibt es hier kein Camping, dafür aber genug Rasenfläche, um zwischen den vielen Auftritten im Schatten zu entspannen.

Highlight-Momente der diesjährigen Ausgabe von Mad Cool waren beispielsweise das Set der irischen Band Picture This, die Unmengen ihrer Landsleute ins Zelt lockte. Oder auch die Performance von Lizzo, die nicht nur mit ihrer eindrucksvollen Stimme überzeugte, sondern auch tanzte, Querflöte spielte und mit ihren Botschaften viel (Selbst-)liebe im Publikum verbreitete.

Der amerikanische Rapper und Punkrock-Sänger Machine Gun Kelly legte ebenfalls einen beeindruckenden Auftritt hin. Er überraschte die Zuschauermenge zuerst mit seinen Sprachkenntnissen und brachte sie anschließend mit einem Cover des spanischen Hits Danza Kuduro zum Ausrasten.

Glastonbury, Großbritannien

Es ist die Königsklasse der Festivals, das europäische Äquivalenz zu Coachella, der Traum jeder Künstlerin und jedes Künstlers und ein fester Termin auf dem Kalender vieler musikbegeisterter Fans: Glastonbury. Zu dem diesjährigen Line-Up gehörten unter anderem Lana Del Rey, die zu spät erschien und deshalb ihr Set ohne Strom zu Ende bringen musste, sowie die italienische Rockband Måneskin, die der Menge in gewohnter Manier einheizte. Elton John erlebte emotionale Momente, als er seinen letzten Glastonbury-Auftritt absolvierte.

Sieger der Herzen war jedoch Lewis Capaldi, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und daraufhin auf seine Fans bat, ihn bei seiner Performance zu unterstützen. Das Publikum enttäuschte nicht und sang im lautstarken Chor Capaldis Hit Someone You Loved. Auf den Sozialen Medien erfuhr der schottische Sänger, der nach seiner Glastonbury-Performance eine längere, gesundheitlich bedingte Pause ankündigte, ebenfalls eine Welle an liebevollem Zuspruch.

Auch andere Musikgrößen wie Blondie und Guns N' Roses beehrten Glastonbury heuer mit ihrer Anwesenheit und hinterließen dem Publikum unvergessliche Erinnerungen. Auf Instagram finden sich unter dem Hashtag Glastonbury mehr als eine Million Beiträge.

Barn On The Farm, Großbritannien

Ebenfalls im Vereinigten Königreich, aber in wesentlich kleineren Dimensionen fand das "Barn On The Farm"-Festival statt. Diese Veranstaltung hält genau das, was der Name - zu Deutsch "Scheune auf dem Bauernhof" - verspricht: Ein entspanntes, kleines Festival auf einem Bauernhof mit lokalen Acts, die jedoch nicht zu unterschätzen sind.

Eine Headlinerin war beispielsweise die Indie-Sängerin Holly Humberstone, die im Februar 2020 im zarten Alter von zwanzig Jahren als Vorband von Lewis Capaldi durch Europa tourte und sich seitdem vor allem in ihrer Heimat Großbritannien einen Namen gemacht hat. Ihr diesjähriger Auftritt bei Barn On The Farm war ihre erste Headline-Performance bei einem Festival - eine große Ehre, zumal die 23-Jährige Barn On The Farm auf ihrem Instagram-Kanal unlängst als ihr Lieblingsfestival deklarierte.

Eine weitere Headlinerin und gleichzeitig das Highlight war die Engländerin Dylan, die das Publikum mit ihrer schier endlosen Energie begeisterte. Songs wie "You're Not Harry Styles" oder "No Romeo" blieben den Festivalbesuchern und Besucherinnen ebenso in Erinnerung wie ihre beeindruckende Bühnenpräsenz. "Wortwörtlich der beste Auftritt!", resümierte eine Besucherin unter dem Instagram-Post des Festival-Accounts.

Worauf sich die Fans noch freuen können

Zu den noch ausstehenden Festivals gehört etwa das Sziget-Festival, das auf einer Donauinsel in Budapest stattfindet. Vom 10. bis 15. August gehen dort wieder insgesamt fast tausend Auftritte über die sechzig Bühnen, darunter Performances vom energetischen Alternative-Künstler Yungblud und Superstar Billie Eilish.

Anfang September kommt mit Cat Burns, Zara Larsson und Ava Max geballte Frauen-Power zum Superbloom-Festival in den Olympiapark nach München. Eine bessere Location könnte man sich übrigens nicht wünschen: Auf dem Areal befinden sich abgesehen vom dem Stadion, dem Fernsehturm und dem See auch noch ein interaktiver Spielplatz sowie eine Erlebniswelt.

Für die Fans des Lollapallooza-Festivals in Paris hat das Warten schon ein Ende, heute geht es los. Als Location haben die Veranstalter die Pferderennbahn Hippodrome de Longchamp gewählt. Dort werden dieses Wochenende der sympathische Australier Dean Lewis, der gefeierte Rapper Kendrick Lamar sowie Maisie Peters auftreten.